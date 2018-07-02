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Ardahan'da domuz sürüsü görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2018 11:34 | Son Güncelleme

Ardahan merkeze bağlı Tepeler Köyü’nde domuz sürüsü görüntülendi.

Ardahan'ın Tepeler köyünden 2 kilometre uzaklıkta domuz sürüsü köylü vatandaş tarafından görüntülendi. Domuz sürüsünü görüntüleyen Halil İbrahim Mert, “Ben Ardahan'ın merkez köylerinden tepeler köyünde ikamet ediyorum. Bugün saat 06:30 da yayla yolunda domuz sürüsünü gördüm ve bu anı sosyal medyada paylaşmak ve ölümsüzleştirmek için cep telefonum ile çektim" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
domuz Ardahan

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