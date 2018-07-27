Arılarla oynayan adam dersini feci şekilde aldı

Çin'de amatör kameraya kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Elinde bulunan pet şişeyle etrafındaki arılarla dalga geçip onlara vuran adam sonrasında yaşayacaklarını tahmin edemedi.

Arılara pet şişeyle vuran adam bir anda saldırıya uğradı. Kaçmaya çalışsa da arılardan hemen kurtulamadı. Videoda yer alan ikinci görüntüde arıların soktuğu adamın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi izler ve şişmeler görülüyor. İşte arılarla oynayıp onlara pet şişeyle vuran adamın hazin sonu...



