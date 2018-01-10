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Arıza yapan otomobile "ayaklı" destek kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 10.01.2018 19:32 | Son Güncelleme 10 saat önce

Gaziantep'te seyir halinde arıza yapan bir otomobil, sürücüsünün motosikletli arkadaşları tarafından ayakları ile iterek götürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çevreyolunda seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 31 Z 5626 plakalı otomobil arıza yapınca, otomobil sürücüsünün motosikletli arkadaşları tarafından ilginç bir çözümü ile yoluna devam edebildi. Vitesi boşa alınan otomobil, arkasından gelen 2 motosikletli arkadaşının ayakları ile itilerek, götürüldü. İslahiye kent merkezinden Altınüzüm Mahallesi istikametine seyir halinde bulunan otomobil ve arkasındaki motosikletler, yoldan geçen başka araçlarda bulunan insanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Tehlikeli bir şekilde seyir eden otomobile arkadan destek veren motosikletlilerin de kask yada herhangi bir güvenlik önlemi bulunmaması da dikkat çekti. Çevre yolunda bir süre ilerleyen otomobil ve motosikletliler bir süre sonra gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep araba

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