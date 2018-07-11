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Arkadan yediği yumrukla neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Bir fast food restoranında sırada bekleyen kişiye arkadan gelen başka bir kişi öyle bir vurdu ki, izleyenlerin bile canı acıdı. Amatör kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Fast food restoranında bir kişi sıra beklediği sırada arkadan gelen başka biri tarafından yumruklu saldırıya uğruyor. İzleyenlerin bile canını acıtan o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
restoran kavga Yumruk fast food

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