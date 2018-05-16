Arkadaşına araba çarpan köpeğin duygulandıran görüntüsü.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri duygulandırdı. Köpeğin araba çarpan arkadaşının yanından ayrılmayıp onu hayata döndürmeye çalıştığı anlar amatör kameraya böyle yansıdı.



PARTNER Saldırı anı saniye saniye görüntülendi