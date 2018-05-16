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Arkadaşına araba çarpan köpeğin duygulandıran görüntüsü

İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2018 15:28 | Son Güncelleme

Arkadaşına araba çarpan köpeğin duygulandıran görüntüsü.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri duygulandırdı. Köpeğin araba çarpan arkadaşının yanından ayrılmayıp onu hayata döndürmeye çalıştığı anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

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köpek viral paylaşım

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