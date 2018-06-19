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Arkadaşını polislerin elinden böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

Polisler tarafından yakalanan şüpheli genç, arkadaşının yardımıyla böyle kaçtı.

Polisler tarafından yakalandıktan sonra polis aracına bindirilen şüpheli genç, arkadaşının yardımıyla polislerin elinden kaçtı. Bisikletiyle gelerek aracın kapısını açan gencin ve şüpheli gencin polislerin elinden kaçtığı o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
polis şüpheli genç

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