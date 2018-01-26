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Arsız maymun bakın ne yaptı

İLGİNÇ HABERLER | 26.01.2018 18:55 | Son Güncelleme 1 saat önce

Endonezya Bali'de çekilen görüntülerde bir maymun, kaldırımda oturan ve fotoğraf çekilmek isteyen kadına yaklaştı. Ardından samimiyeti artırarak elini kadının göğüslerine soktu. Sevimli maymunun rahat tavırları izleyenleri gülümsetti.

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Anahtar Kelimeler:
göğüs maymun kadın

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