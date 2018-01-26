Arsız maymun bakın ne yaptı

Endonezya Bali'de çekilen görüntülerde bir maymun, kaldırımda oturan ve fotoğraf çekilmek isteyen kadına yaklaştı. Ardından samimiyeti artırarak elini kadının göğüslerine soktu. Sevimli maymunun rahat tavırları izleyenleri gülümsetti.
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