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Arsız maymun hareketiyle herkesi şok etti

İLGİNÇ HABERLER  | 17.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Arsız maymun hareketiyle herkesi şok etti

Tayland'daki Chiang Mai maymun merkezinde kaydedilen görüntü izleyenleri güldürdü. Bir anda turistin üstüne atlayan maymun beklenmedik hareketiyle herkesi şaşırttı. Bu görüntü sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
maymun TAYLAND

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