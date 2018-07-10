HABER

Arsız maymun minik kızı yumrukladı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Çin'de bulunan bir hayvanat bahçesinde akılalmaz olay yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.

Çin'de bir hayvanat bahçesinde maymuna yaklaşan ziyaretçiler onu beslerken beklemedikleri tepkiyle karşılaştı. Maymunu beslemek için yakın mesafede çömelerek yiyecek verilirken, maymun bir anda küçük kıza yumruk attı. Yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı.

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Kızının saçlarını toplamak için pratik bir çözüm bulan yaratıcı babaKızının saçlarını toplamak için pratik bir çözüm bulan yaratıcı baba
Güvercin, yavru kediyi böyle koruduGüvercin, yavru kediyi böyle korudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maymun Yumruk çin

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızının saçlarını toplamak için pratik bir çözüm bulan yaratıcı baba

Kızının saçlarını toplamak için pratik bir çözüm bulan yaratıcı baba

Güvercin, yavru kediyi böyle korudu

Güvercin, yavru kediyi böyle korudu

Röportaj sırasında kedisinin gazabına uğradı

Röportaj sırasında kedisinin gazabına uğradı

Bıçaklı hırsızlara rağmen o adam bakın ne yaptı

Bıçaklı hırsızlara rağmen o adam bakın ne yaptı

İlginç Video! Uzun süre bakınca fark ediliyor

İlginç Video! Uzun süre bakınca fark ediliyor

Korkunç ayı saldırısı kamerada

Korkunç ayı saldırısı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.