Arsız maymun minik kızı yumrukladı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde maymuna yaklaşan ziyaretçiler onu beslerken beklemedikleri tepkiyle karşılaştı. Maymunu beslemek için yakın mesafede çömelerek yiyecek verilirken, maymun bir anda küçük kıza yumruk attı. Yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı.
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