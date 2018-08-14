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Asansörde kadına şiddet ülke gündemine oturdu

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

Brezilya'da kocasından dayak yedikten sonra apartmanın beşinci katından düşerek feci şekilde can veren kadının video görüntüleri, ülkede kadınlara karşı uygulanan şiddeti yeniden gündeme getirdi.

Brezilya'da güvenlik kameralarının 22 Temmuz'da kaydettiği görüntüler, Luis Felipe Manvailer adındaki Brezilyalı adamın, eşi avukat Tatiane Spitzer'ı önce şiddet uygulayarak asansöre bindirdiğini ve ardından kadının düştüğü zamanı gösteriyor.

Daha sonra kadının cansız bedenini evine geri çıkaran Manvailer, etrafa bulaşan kanları bir peçeteyle silerken görüntüleniyor. Brezilya'da geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve ülke genelinde yaygın olarak paylaşılan görüntüler sonrasında kadınlara yönelik şiddet konusu ülkenin gündemine oturdu.

Görüntülerde açıkça şiddet uyguladığı görülen Manvailer, Spitzer’i camdan aşağı atmakla suçlanıyor. Katil zanlısı Manvailer ise ifadesinde eşini camdan aşağı itmediğini, kendisinin atlayarak intihar ettiğini söyledi. Soruşturmada görüşleri alınan uzman psikologlar, Manvailer’in olay gecesine ait olayları hatırlamadığını belirtti. Brezilya polisi soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya kadına şiddet asansör

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