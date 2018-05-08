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Asansörde korkunç kaza

İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

Asansörde korkunç kaza!

Çin'de, bir kadın asansörden inmeye çalıştığında, kapısı açık asansör bir anda hareket etmeye başladı. Kıl payı inen kadın büyük bir faciadan döndü. Olay anı görüntüleri asansör içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin asansör Kaza

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