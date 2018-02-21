Aşırı hız kaza getirdi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü aşırı hızın medyada getirebileceği sonuçları gözler önüne serdi. Kontolünü kaybeden bir araç, boş toprak alana böyle daldı.

Umman'da çekiliği bilgisi verilen görüntüde aracın önünde başka bir aracın veya yayanın olmaması faciayı hafifletti.