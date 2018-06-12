Aşırı hızlı araç gişeye böyle çarptı.

ABD'nin Florida eyaletinde aşırı hızlı araç gişeden geçmek isterken gişenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan bir kişi otomobilden dışarı fırladı. Feci kazada 5 kişi yaralanırken kaza anı kameraya böyle yansıdı.
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