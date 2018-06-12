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Aşırı hızlı araç gişeye böyle çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Aşırı hızlı araç gişeye böyle çarptı.

ABD'nin Florida eyaletinde aşırı hızlı araç gişeden geçmek isterken gişenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan bir kişi otomobilden dışarı fırladı. Feci kazada 5 kişi yaralanırken kaza anı kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Florida Kaza

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