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Asker elbiseli küçük çocuk sosyal medyanın ilgi odağı oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2018 14:55 | Son Güncelleme

Osmaniye’de yaşayan 6 yaşındaki Abdulkadir’in “Ben de asker olmak istiyorum, beni de askere gönderin” deyip üzerinden çıkardığı Türk bayrağını öpmesi videosu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Osmaniye’de yaşayan Leyla ve Mehmet çiftinin 6 yaşındaki oğulları Abdulkadir Dağ’ın asker elbiseli videosu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Minik Abdulkadir videoda selam vererek “Sayın Cumhurbaşkanım ben de asker olmak istiyorum, beni de askere gönderin” deyip elbisesinin altından çıkardığı Türk bayrağını öpüyor. Yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Osmaniye asker Video Çocuk

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