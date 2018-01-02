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Aslan, timsaha yem olmaktan böyle kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER | 02.01.2018 19:09 | Son Güncelleme 6 saat önce

Nehrin karşısına geçmeye çalışan aslanın, kendisine saldıran bir timsahın elinden kurtulduğu anlar kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
nehir timsah Aslan

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