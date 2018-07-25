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Aslana kafa tutan porsuk

İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2018 10:09 | Son Güncelleme

Aslana kafa tutan porsuk böyle görüntülendi.

Tanzanya sınırları içerisinde yer alan Serengeti Ulusal Parkında kendisini rahatsız eden erkek aslana, bal porsuğunun kafa tutması safari yapan turist kamerasına yansıdı.

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Aslan porsuk

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