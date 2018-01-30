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Aslandan köpeğe ezber bozan hareket

İLGİNÇ HABERLER | 30.01.2018 08:34 | Son Güncelleme 47 dakika önce

Köpeğe karşı centilmenlik yapan aslanın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Aslan

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