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Aslandan safari turundaki turistlere sevgi gösterisi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.06.2018 14:52 | Son Güncelleme

Kırım'daki bir safari parkında tura çıkan turistler bir aslanın aşırı sevgi dolu tavırları karşısında şaşkına döndü. Turistlere sarılan ve kendini dakikalarca sevdiren dişi aslanın görüntüleri izlenme rekorları kırdı.

Dişi aslan turistleri bağrına bastı. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da turistler safari turuna çıktı. Safari parkının gözde üyelerinden Lola adlı aslan, bir anda arabaya sıçrayarak turistleri kucakladı, uzun uzun kendini sevdirtti. Cesur tavırlar sergileyen bir turist, aslanın kucaklaşmasına karşılık verdi ve onu uzun uzun sevdi.

Dişi aslan sevgi doluydu ancak zaman zaman safariciler endişelendi. Aslan defalarca küçük kız çocuğuna sarılmaya çalıştı. Annesinin endişeyle kız çoçuğuna sıkı sıkı sarılması da dikkatlerden kaçmadı.

Kırım'daki safari parkı dünyaca ünlü aslanlara fısıldayan adam Oleg Zubkov'a ait. Dişi aslan Lola da Rusya'da bir hayvanat bahçesindeki zincirlerinden kurtarılıp safari parkına getirildi. İlk geldiğinde saldırgan tavırlar sergileyen Lola'yı parktaki hayat uysallaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
safari turist Aslan Rusya Kırım lola

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