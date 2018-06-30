Aslandan safari turundaki turistlere sevgi gösterisi

Dişi aslan turistleri bağrına bastı. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da turistler safari turuna çıktı. Safari parkının gözde üyelerinden Lola adlı aslan, bir anda arabaya sıçrayarak turistleri kucakladı, uzun uzun kendini sevdirtti. Cesur tavırlar sergileyen bir turist, aslanın kucaklaşmasına karşılık verdi ve onu uzun uzun sevdi.
Dişi aslan sevgi doluydu ancak zaman zaman safariciler endişelendi. Aslan defalarca küçük kız çocuğuna sarılmaya çalıştı. Annesinin endişeyle kız çoçuğuna sıkı sıkı sarılması da dikkatlerden kaçmadı.
Kırım'daki safari parkı dünyaca ünlü aslanlara fısıldayan adam Oleg Zubkov'a ait. Dişi aslan Lola da Rusya'da bir hayvanat bahçesindeki zincirlerinden kurtarılıp safari parkına getirildi. İlk geldiğinde saldırgan tavırlar sergileyen Lola'yı parktaki hayat uysallaştırdı.
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