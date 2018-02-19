Aslandan turiste şok hareket

Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkı'nda safari sırasında aslanı camı açık bir şekilde izleyen turist aslanın bu hamlesiyle hayatının korkusunu yaşadı.
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