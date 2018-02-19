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Aslandan turiste şok hareket

İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2018 10:04 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da durumdan hoşlanmayan bir aslan, safari sırasında turistin aklını aldı.

Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkı'nda safari sırasında aslanı camı açık bir şekilde izleyen turist aslanın bu hamlesiyle hayatının korkusunu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
safari turist Aslan

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