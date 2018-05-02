Aslanın kafesine giren adam dehşeti yaşadı

Güney Afrika’daki Marakele isimli vahşi yaşam parkında görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam aslanların bulunduğu alana girdi. Adamı fark eden bir aslan adamın peşine düştü.
Yaşlı adam, yanına gittiği aslan tarafından önce sürüklendi. Sonra da en az 90 saniye boyunca hırpalandı. Aslan pençe darbeleri ile adama vurmaya devam ettiği sırada çığlıklar da yükselirken bir süre sonra görevlilerin silah sesi duyuldu.
Dehşet verici anlar, sosyal medyada yayılarak binlerce kez paylaşıldı. Olayda aslan aldığı kurşunlardan dolayı ölürken ağır yaralan adamın hastanede olduğu ve aslanların olduğu yere neden girdiğinin bilinmediği açıklandı.
İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü
Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum