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Aslanın kafesine giren adam dehşeti yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2018 08:38 | Son Güncelleme

Güney Afrika’daki vahşi yaşam parkında, yaşlı bir adamın aslan tarafından sürüklendiği anlar izleyenleri dehşete düşürdü. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Güney Afrika’daki Marakele isimli vahşi yaşam parkında görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam aslanların bulunduğu alana girdi. Adamı fark eden bir aslan adamın peşine düştü.

Yaşlı adam, yanına gittiği aslan tarafından önce sürüklendi. Sonra da en az 90 saniye boyunca hırpalandı. Aslan pençe darbeleri ile adama vurmaya devam ettiği sırada çığlıklar da yükselirken bir süre sonra görevlilerin silah sesi duyuldu.

Dehşet verici anlar, sosyal medyada yayılarak binlerce kez paylaşıldı. Olayda aslan aldığı kurşunlardan dolayı ölürken ağır yaralan adamın hastanede olduğu ve aslanların olduğu yere neden girdiğinin bilinmediği açıklandı.

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Aslan Kafes yaşlı adam saldırı

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