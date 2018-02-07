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Aslanların kafesindeki tellere takılınca sonu geldi

İLGİNÇ HABERLER | 07.02.2018 09:58 | Son Güncelleme

Aslanların bulunduğu kafesin tellerine takılan akbaba, kendi sonunu hazırladı.

İngiltere'deki hayvanat bahçesinde aslanların içinde tutulduğu kafesin tellerine takılan akbaba, vahşi hayvanların saldırısına uğradı. 22 yaşındaki akbabanın ölümüne şahit olan ziyaretçiler şoke oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aslan akbaba ingiltere

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