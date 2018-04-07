Asma köprüden 25 tonluk kamyonla geçti

Yusufeli'nde, Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü yapıldı. İlçe sakinleri, köprüden küçük araçlarla geçerek ulaşımlarını sağlıyor. Köprüden bu kez üzerinde konteyner ve vinç yüklü yaklaşık 25 ton ağırlığında olduğu iddia edilen bir kamyon geçti. Yüreklerin ağza geldiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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