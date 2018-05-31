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Atatürk Havalimanı’nda Uber ve ticari taksi sürücüsü arasında tehlikeli gerginlik

İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’nda bir Uber araç sürücüsünün yolcu alması bir taksi sürücüsü tarafından engellendi. Yaşanan an ise Uber sürücüsü tarafından görüntülenirken, tehlikeli gerginlik polis merkezinde son buldu.

Uzun süredir gündem de olan taksi sürücüleri ile Uber sürücüleri arasındaki gerginliğin sonuncusu Atatürk Havalimanı’nda yaşandı. İddiaya göre Salih K. İsimli uber sürücüsünü uygulama ile havalimanına çağırdılar.Havalimanında yolcu alacağı esnada taksi sürücüleri Salih K.’ya “ Korsan taşımacılık yapıyorsun” diyerek tepki gösterdi. Yolcuların gözü önünde yaşanan bu tehlikeli gerginlik anı ise Uber sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüler’de taksi sürücüsü olduğu ileri sürülen vatandaşın, “ Arkadaşım korsan taşımacılık yapıyorsun, dayak yemeden git” dediği de görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Uber Taksi

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