Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan ufaklık sosyal medyayı salladı

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin sözlerini annesinin söylemesiyle tekrarlayan sevimlilik abidesi ufaklığın içinizi ısıtacak o anları sosyal medyayı salladı.
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