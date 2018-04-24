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Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan ufaklık sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan sevimli ufaklık sosyal medyayı salladı.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin sözlerini annesinin söylemesiyle tekrarlayan sevimlilik abidesi ufaklığın içinizi ısıtacak o anları sosyal medyayı salladı.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa kemal atatürk gençliğe hitabe

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