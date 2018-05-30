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Ateş almayan havan topu askerlerin arasına düşünce korku dolu anlar yaşandı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

Askerlerin eğitim yaptıkları sırada beklenmedik bir an yaşandı.

Havan atışı esnasında ateş almayan mermi askerlerin arasına düşünce yaşanan korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
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Anahtar Kelimeler:
havan topu asker

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