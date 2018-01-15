Ateşle kendini tıraş eden adam

Ateşle kendi kendini tıraş eden adam sosyal medyada çok izlenen görüntüler arasına girdi. Brezilya'da çekildiği belirtilen bu ilginç görüntülerde saç kesimi için kendi yöntemini geliştiren adamın elindeki meşale benzeri yanan bir çubukla saçını kestiği görülüyor. İşte o görüntü...