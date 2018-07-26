Ateşli iple atlamak isterken az kalsın yanıyordu

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde ip atlama eğlencesine biraz da heyecan katmak isteyen kişiler, sonucu çok da sürpriz olmayan bir sonla karşılaştı. Daha ilk turda yanan ip kadına çarpınca kadın neye uğradığını şaşırdı ve alevler içinde kalabalığın arasına koştu.

Alev alan kadın, orada bulunanlar tarafından ciddi bir yanma durumundan kurtuldu. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.

