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Atı aracına davet eden ilginç sürücü

İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Edirne’de bir otomobil sürücüsünün durakta bekleyen atı aracına davet eden konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sürücü, yolcuların beklemesi gereken durakta at görünce, durağa otomobiliyle yanaşarak atla yolcu gibi diyaloğa girdi. Atla yolcu gibi konuşan sürücü, konuşmalarını cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan video,çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sürücü, videosunda ata, “Ağabey nereye gideceksin? Bırakayım. Gel be ağabey. Gelmeyecek misin? Görüşürüz o zaman” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
at sürücü Edirne

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