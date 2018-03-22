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Attığı molotofla kendisini yaktı!

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 22:39 | Son Güncelleme

Rusya'da kaydedilen görüntülerde bir adamın attığı molotofun geri gelmesiyle kendini yaktığı görülüyor. O anlar kameraya böyle yansıdı

Rusya'nın başkenti Moskova'da protesto gösterisi düzenleyen bir adam sağa sola molotof kokteyli atmaya başladı. Yoldan geçen bir adam önündeki molotofa tekme atınca olanlar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya molotof Moskova protesto

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