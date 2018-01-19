HABER

Avrupa'da fırtına alarmı! Kağıt gibi savruldular

İLGİNÇ HABERLER | 19.01.2018 14:58 | Son Güncelleme 5 saat önce

Avrupa genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle birçok ülkede tren seferleri ve uçuşlar durduruldu, eğitime ara verildi, yetkililer halkı olası mağduriyetlere karşı uyardı. Hollanda'da yaşanan fırtınanın görüntüleri felaketin boyutlarını da gözler önüne serdi.

Son günlerde fırtına nedeniyle Hollanda ve Almanya'da hayatını kaybedenler oldu. Almanya'da 100 bin kişi elektriksiz kaldı.Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bazı bölgelerde kasırga gücüne yaklaşan fırtına nedeniyle ülkenin bazı yerlerinde kırmızı alarm diğer bölgelerde ise turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.

Ülkede hızı saatte 140 kilometreye varan fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Bu görüntüler de Hollanda'da da rüzgarın şiddetinin ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda fırtına

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dinozor kostümlü adama izin vermedi

Dinozor kostümlü adama izin vermedi

Tamir ettiği tablet elinde patladı, patlama anı kamerada

Tamir ettiği tablet elinde patladı, patlama anı kamerada

Yaramazlık yapan oğlunu motosiklete bağlayıp yerlerde sürükledi

Yaramazlık yapan oğlunu motosiklete bağlayıp yerlerde sürükledi

Piton yılanının yakaladığı köpeğin hayat mücadelesi kamerada!

Piton yılanının yakaladığı köpeğin hayat mücadelesi kamerada!

Ağaç neredeyse anne ve bebeğin üstüne devrilecekti

Ağaç neredeyse anne ve bebeğin üstüne devrilecekti

Futbol oynayan eğitimli kaplan

Futbol oynayan eğitimli kaplan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.