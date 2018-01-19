Avrupa'da fırtına alarmı! Kağıt gibi savruldular

Son günlerde fırtına nedeniyle Hollanda ve Almanya'da hayatını kaybedenler oldu. Almanya'da 100 bin kişi elektriksiz kaldı.Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bazı bölgelerde kasırga gücüne yaklaşan fırtına nedeniyle ülkenin bazı yerlerinde kırmızı alarm diğer bölgelerde ise turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.

Ülkede hızı saatte 140 kilometreye varan fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Bu görüntüler de Hollanda'da da rüzgarın şiddetinin ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.