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Avustralya'da 150 balina kıyıya vurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

Avustralya'da 150 kısa kanatlı pilot balinanın karaya vurduğu bildirildi. Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümünce (DBCA) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Avustralya eyaletinin Hamelin Koyu'nda karaya vuran balinalardan 75'inin öldüğü belirtildi.

Batı Avustralya eyaletinin Hamelin Koyu'nda sabah saatlerinde karaya vuran 150 balinadan 75'i öldü. Koyda avlanan bir balıkçının ihbarı üzerine bölgeye giden kurtarma ekipleri, diğer balinaların yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara çok sayıda gönüllü de katılıyor. Ortaya çıkan bu görüntülerse merak konusu oldu. Balinaların karaya vurma sebebi henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya balina

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