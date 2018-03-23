Avustralya'da 150 balina kıyıya vurdu

Batı Avustralya eyaletinin Hamelin Koyu'nda sabah saatlerinde karaya vuran 150 balinadan 75'i öldü. Koyda avlanan bir balıkçının ihbarı üzerine bölgeye giden kurtarma ekipleri, diğer balinaların yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalara çok sayıda gönüllü de katılıyor. Ortaya çıkan bu görüntülerse merak konusu oldu. Balinaların karaya vurma sebebi henüz bilinmiyor.
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