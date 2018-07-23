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Ayağı kırılan yavru ördeği görünce gözyaşlarına boğuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2018 09:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde beslediği iki yavru ördekten birinin ayağının kırıldığını öğrenen 7 yaşındaki çocuk gözyaşlarına boğuldu. Yavru ördekleri kutuya koyan çocuk veterinerin yolunu tuttu.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Aziz Rüzgar isimli 7 yaşındaki çocuk, apartmanın bahçesinde beslemek için 2 yavru ördek aldı. İddiaya göre eve gelen bir yakınlarının oğlu, yavru ördeklerden birini balkondan aşağı attı. Yere düşen yavru ördeğin ayağı kırıldı. Eve gelen Aziz Rüzgar ördeklerden birinin ayağının kırıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Yavru ördekleri karton bir kutuya koyan küçük çocuk, veterinerin yolunu tuttu. Yavruları veterinere götüren çocuk iyileştirilmesini istedi. Veteriner de yavru ördeği tedavi ederek ilaç verdi. Çocuğun “iyileşecek mi” sorusuna ise veteriner cevap veremedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ördek Aziz Rüzgar

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