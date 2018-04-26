Ayakkabısı raylara sıkıştı!

Hindistan'da demir yolundan geçen bir adamın ayakkabısı bir şekilde raylara takılıyor. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.
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