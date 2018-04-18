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Aydın'da pitbull dehşeti kamerada!

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde, zincirsiz olarak pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan sokak kedisi saldırıdan yaralı kurtuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Menderes Park yanında, sahibinin zincirsiz ve ağızlıksız olarak gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, sokaktaki bir kediyi yakaladı. Köpek, ayağından ısırdığı kediyi sağa sola savurmaya başladı. Köpeğinin kediye saldırmasını önce umursamadan izleyip yoluna devam eden sahibi, kediyi köpeğinin bırakmadığını görünce yolundan geri dönüp köpeğini kontrol altına almaya çalıştı ancak başarısız oldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.

Vatandaşların köpeğine müdahale etmesini bir süre engellemeye çalışan sahibi, tepkiler üzerine bu tutumundan vazgeçti. Sahibi ve vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucunda kediyi, köpeğin ağzından yaralı olarak kurtardı. Yaşanan pitbull vahşetini, çevredeki güvenlik kameraları saniye saniye kayıt altına aldı.

Yaralı kediyi himayesi altına alan Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "O saldırıdan bir kedinin ölmeden çıkması çok zor. Sadece kedinin ön sol bacağı parçalanmış, kemikleri ufalanmış. Kedinin tedavisi, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde sürüyor. Pitbull cinsi köpeklerin, sokağa zincirsiz ve ağızlıksız çıkarılması yasak. Bu yasağı çiğneyen vicdansızlar hakkında suç duyurusunda bulduk. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır” şeklinde konuştu. (İHA)

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Aydın şevketçoruk

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu iti başıboş bırakanı asmak lazım
Aynısını sahibine yapacaksın.
siyah beyazlı tişörtü olan sahıs anladığım kadarıyla köpeğin sahibi.. Be dangalak sahip olamadığın köpeği ne diye serbest gezdiriyorsun. kediye veya bi çocuğa saldıracağı aşikar. köpeğinden de korkuyor. başka bi adam gelip almasa kendi köpeğine kayış vuruyordu. köpeği değil ama bu dangalak mahlukatı tasmayla gezdirip eğitime almak gerek. böylece ortam daha güvenilir olur.
Kediyi kurtarmak için köpeği öldücekler nerdeyse aynı mantıık :D
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