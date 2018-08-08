Aydınlatma direği elinde kalan genç: Arkadaşıma şaka yapacaktım

Olay, Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen üniversite öğrencisi Kadir Coşkun arkadaşına şaka yapmak için aydınlatma direğine tutunarak etrafında dönmek istedi. O sırada yerinden sökülen direk Coşkun'un elinde kaldı. Daha sonra Coşkun, direkle birlikte yere düştü. Çevreden geçen vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü binlerce kişi izledi.

"ARKADAŞIMA ŞAKA YAPACAKTIM"

Yaşadığı olayı anlatan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kadir Coşkun, “Normal bir şekilde bulvar caddesi üzerinde bir arkadaşla beraber yürüyorduk. Bir kafede oturup çay içecektik. Normal bir gündü bizim için. Arkadaşıma şaka yapma mahiyetinde direkten tutunup etrafından dönüp bir anda onun önüne çıkacaktım. Direk sağlam değilmiş, elimizde kaldı. Tam direk düşerken sağ tarafa doğru, sağda araba var. Arabayı kurtaralım derken direği sola doğru çevirdim. Sol taraftan dolmuş geliyordu, dolmuştan kurtaralım derken elimizde kaldı direk, cadde ortasına düştük” dedi.