Aydınlatma direği elinde kalan genç: Arkadaşıma şaka yapacaktım

Olay, Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen üniversite öğrencisi Kadir Coşkun arkadaşına şaka yapmak için aydınlatma direğine tutunarak etrafında dönmek istedi. O sırada yerinden sökülen direk Coşkun'un elinde kaldı. Daha sonra Coşkun, direkle birlikte yere düştü. Çevreden geçen vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü binlerce kişi izledi.
"ARKADAŞIMA ŞAKA YAPACAKTIM"
Yaşadığı olayı anlatan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kadir Coşkun, “Normal bir şekilde bulvar caddesi üzerinde bir arkadaşla beraber yürüyorduk. Bir kafede oturup çay içecektik. Normal bir gündü bizim için. Arkadaşıma şaka yapma mahiyetinde direkten tutunup etrafından dönüp bir anda onun önüne çıkacaktım. Direk sağlam değilmiş, elimizde kaldı. Tam direk düşerken sağ tarafa doğru, sağda araba var. Arabayı kurtaralım derken direği sola doğru çevirdim. Sol taraftan dolmuş geliyordu, dolmuştan kurtaralım derken elimizde kaldı direk, cadde ortasına düştük” dedi.
"İZLERKEN KAHKAHALARA BOĞULDUK"
Coşkun şöyle devam etti: “O sırada olayın şokuyla hiçbir şey hissetmedik, zaten kamera kayıtlarında görüldüğü gibi direk elimizde kaldı. Biz o anı çekemedik. Dedim bu anı çeken bir kamera var mı? Yan taraftaki kafenin kamerasına baktık. Orada izlerken kahkalara boğulduk. Dedik madem buna tüm Türkiye gülsün, birkaç sosyal medya hesabından paylaştık. Daha sonra orada yüzlerce kişi izledi.”
"HERKES BANA DİREKLERDEN UZAK DURUN DİYOR"
Coşkun, “Bazen başımıza ilgin olay geliyor yolda geçerken herkes bize laf atıyor. Direklerden uzak durun, direklere dokunmayın diye son direkli kişi gibi lakaplar taktılar bize gördüğünüz gibi belediyemizde hiç geciktirmeden direği saatler içerisinde yerine koymuşlar” diye konuştu.
(İHA)
Genelevler sokağına zorunlu temizlik molaları geliyor
Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!
Dünyanın 'En Büyük Savaşı' başladı! Tansiyon daha da yükselecek
Yok artık! Ünlü şarkıcı yarı çıplak balkonda
Özcan Yeniçeri'den canlı yayında istifa açıklaması: Bu kadar aktif birini mıymıntı bir yerde tutamazsın
Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtladı
En acı an! Sevgilisine fişi çekilmeden dakikalar önce böyle veda etti
Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak
İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu
Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum