Ayı ile selfie çekmek isterken ayı saldırdı

Hindistan'da bir taksi şoförü olan Prabhu Bhatara adlı adam, yol kenarında yaralı bir ayı gördü. Takisde yolcu olmasına rağmen yaralı ayı ile selfie çekmek için aracından inen adam dehşeti yaşadı. Ayı ile selfie çekmek isteyen adam, bir anda ayının pençeleri arasına kapıldı ve ayı adamı yerden yere sürükledi. Ayının saldırdığını gören etrafta bulunan kişilerin çabası da işe yaramadı.

Hindsistan'ın doğusunda bulunan Odisha'da yaşanan bu dehşet olay, ülke gündeminde geniş yer buldu. İçindeki yolcuları bırakıp ayı ile selfie çekmek isteyen taksi şoförü, ayı saldırısına uğradı. Yamaçta duran ayıya doğru kayan adam yerde sürüklendi. O anları gören diğer kişiler ayının dikkatini dağıtmak için çeşitli şeyler attı, ancak bu durum ayıyı daha da öfkelendirdi. O anları amatör kameraya kaydeden bir kişi de olayın dehşet boyutunu gözler önüne serdi.

Taksi şoförü kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen ekipler, taksi şoförünün cesedini alabilmek için ayının sakinleşmesini bekledi.

