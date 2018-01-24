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Ayı kapanını eliyle test eden adam!

İLGİNÇ HABERLER | 24.01.2018 12:04 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ayı kapanını eliyle test eden adam yürekleri ağza getirdi. Saliseler içerisinde kapana elini sokan adamı izleyenler çığlıklar attı.Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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