HABER

Ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu

İLGİNÇ HABERLER | 03.01.2018 10:53 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türkiye genelinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hayvanların da kimyasını alt üst etti. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde ayılar ocak ayının ilk günlerinde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kar yağışının gecikmesi bazı hayvanların kimyasını etkiledi. Kış hazırlıklarını haftalar öncesi tamamlayan hayvanat bahçesi yönetimi, aslan, leopar, babun ve flamingo gibi sıcak iklim hayvanlarının barınaklarını kalorifer sistemi ile ısıtırken, vücut ısıları düşen hayvanlara enerji içeriği yüksek vitamin ve mineral takviyeli gıda vermeyi ihmal etmiyor.

Beslenmeden barınmaya bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenilen hayvanlar, doğadaki türlerine göre konforlu bir hayatın keyfini sürüyor.

Kar yağışının bir türlü şehir merkezine yağmaması ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde barınan ayılar kış uykusuna dalamıyor.

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım-aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar, havaların sıcaklığından dolayı kış uykusunu unuttu. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar bakıcıların attığı yiyecekleri ise afiyetle yemeyi ihmal etmiyor. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Kış Uykusu ayı

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaydırakla kayan köpek

Kaydırakla kayan köpek

Müzik festivalinde taciz eden adamı pişman ettiler

Müzik festivalinde taciz eden adamı pişman ettiler

Uçan ağaç böyle görüntülendi

Uçan ağaç böyle görüntülendi

Sopayla televizyon tamir eden dede

Sopayla televizyon tamir eden dede

Yavru zebrayı öldürmeye çalışan sürü lideri

Yavru zebrayı öldürmeye çalışan sürü lideri

Kundaklarken kendisi de yandı

Kundaklarken kendisi de yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.