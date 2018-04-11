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Ayının pençesinden son anda kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Rusya'da kaydedilen görüntülerde kar motoruyla seyahat eden kişi aynın pençesinden son anda kurtuldu

Rusya'da kaydedilen görüntülerde kar motoruyla seyahat eden bir kişi karşılaştığı ayıyı takip etmeye başladı. Takibin sonunda ayıyla yakınlaşan kişi ayının pençesinden son anda kurtuldu.

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ayı Rusya kar motoru

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