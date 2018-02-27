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Aynadaki görüntüsüne atarlanan alkollü adam

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2018 11:08 | Son Güncelleme

Aynadaki görüntüsüne karşı gelmeye çalışan adamın görüntüsü izleyenleri güldürüyor.

Kendisine yol vermediğini düşündüğü aynadaki görüntüsüyle ufak çaplı bir tartışma yaşayan alkollü adamın ilginç görüntüsü amatör kamerada.

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Anahtar Kelimeler:
ayna sarhoş adam

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