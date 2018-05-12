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Aynı anda 15 kişiyi birden santrançta yenen Dünya şampiyonu

İLGİNÇ HABERLER  | 12.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen, 15 katılımcıyla aynı anda satranç oynadı

Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 15 katılımcıyla aynı anda satranç oynadı. BM Genel Merkezinde gerçekleşen etkinlikte Carlsen rakiplerini tamamını yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Magnus Carlsen satranç

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