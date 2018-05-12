Aynı anda 15 kişiyi birden santrançta yenen Dünya şampiyonu

Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 15 katılımcıyla aynı anda satranç oynadı. BM Genel Merkezinde gerçekleşen etkinlikte Carlsen rakiplerini tamamını yendi.
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