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Azraile Golden Gate'te nöbet tutturdular

İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

Animasyoncuların esprili çalışmalarının son ürünü sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Müthiş bir mühendislik harikası olan Golden Gate Köprüsü'nü Azrail ile yeni bastan kurgulayan animasyoncular görüntüye yeni bir boyut kazandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
golden gate animasyon Azrail

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