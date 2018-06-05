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Babasının arabasından utanan çocuk ağlamaya başladı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2018 18:07 | Son Güncelleme

Okula gitmek için babasını bekleyen küçük kız, babasının geldiği arabayı görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kızını okula götürmek için eski bir pick-up ile gelen baba, kızını zorda olsa aracına binmesi için ikna ediyor. Aracı arkadaşlarının görecek olmasında dolayı utanarak okulun yolunu tutan ufaklığın göz yaşlarının sel olduğu anları izliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk araba Pick-Up

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