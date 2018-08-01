Bagaj kapağı üzerinde tehlikeli yolculuk

Altındağ ilçesinde gece yarısı kaydedilen görüntüde, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Akköprü istikametinde seyreden otomobilin bagajına oturan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Yolun sağ şeridinde dörtlüleri yanık vaziyette yavaşça ilerleyen otomobilin bagajındaki genç kız ve erkek, yoldan geçenlerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden sohbet etti.

Gece yarısı olması nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşanmadığı yolda kilometrelerce bu şekilde ilerleyen gençler, kamerayı fark edince otomobili durdurup, araç içinde yolculuğa devam etti. (İHA)

