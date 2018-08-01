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Bagaj kapağı üzerinde tehlikeli yolculuk

İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2018 08:19 | Son Güncelleme

Ankara’da iki gencin seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerinde yaptığı yolculuk görenleri şaşkına çevirdi. Yoldan geçenlerin meraklı bakışlarına aldırış etmeyen gençler, kendilerini kaydeden kamerayı görünce tehlikeli yolculuklarına son verdi.

Altındağ ilçesinde gece yarısı kaydedilen görüntüde, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Akköprü istikametinde seyreden otomobilin bagajına oturan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Yolun sağ şeridinde dörtlüleri yanık vaziyette yavaşça ilerleyen otomobilin bagajındaki genç kız ve erkek, yoldan geçenlerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden sohbet etti.

Gece yarısı olması nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşanmadığı yolda kilometrelerce bu şekilde ilerleyen gençler, kamerayı fark edince otomobili durdurup, araç içinde yolculuğa devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara tehlikeli yolculuk bagaj

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