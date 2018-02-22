HABER

Bagajdaki tehlikeli yolculuk kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2018 15:40 | Son Güncelleme

Adana’da bir otoyolda seyir halindeki otomobilin bagajına oturarak yolculuk yapan gençler şaşırttı.

Seyir halindeki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde bir otoyolda seyir halindeki eski model bir aracın bagaj kısmında oturan 2 gencin ayaklarını sarkıtarak oturduğu ve yolculuk ettiği görülüyor. Trafikte o şekilde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana bagaj yolculuk

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kolları kırık sincabı önce tedavi etti sonra elleriyle besledi

Kolları kırık sincabı önce tedavi etti sonra elleriyle besledi

Simle kaplanan vücutlar insanı adeta hipnotize ediyor

Simle kaplanan vücutlar insanı adeta hipnotize ediyor

Pencereden düşen çocuğu havada yakaladı

Pencereden düşen çocuğu havada yakaladı

Dereye düşen köpeği böyle kurtardı

Dereye düşen köpeği böyle kurtardı

Dev et parçasını çiğ çiğ yedi

Dev et parçasını çiğ çiğ yedi

Mehmetçikle duygu dolu konuşma! Küçük çocuk gönülleri fethetti

Mehmetçikle duygu dolu konuşma! Küçük çocuk gönülleri fethetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.