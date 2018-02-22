Bagajdaki tehlikeli yolculuk kamerada

Seyir halindeki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde bir otoyolda seyir halindeki eski model bir aracın bagaj kısmında oturan 2 gencin ayaklarını sarkıtarak oturduğu ve yolculuk ettiği görülüyor. Trafikte o şekilde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi.