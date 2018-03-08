Bakıcı çocukları tekme tokat dövdü.

Meksika'ın Tlaxcala kentinde yaşayan aile, ikiz çocuklarının evde bakımı için Elisa Villegas Sanchez isimli bakıcıyı işe aldıktan sonra yaşdıkları şüphe, gerçeği ortaya çıkardı. Zaman içinde çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, eve gizli kamera yerleştirdi.

Kaydedilen görüntüler izlendiğinde gözdüklerine inanamayan çift, şikayette bulundu. Ancak a ailenin şikayeti yetersiz bulundu ve daha fazla delil istendi.