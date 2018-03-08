HABER

Bakıcı çocukları tekme tokat dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

Bakıcı çocukları tekme tokat dövdü.

Meksika'ın Tlaxcala kentinde yaşayan aile, ikiz çocuklarının evde bakımı için Elisa Villegas Sanchez isimli bakıcıyı işe aldıktan sonra yaşdıkları şüphe, gerçeği ortaya çıkardı. Zaman içinde çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, eve gizli kamera yerleştirdi.

Kaydedilen görüntüler izlendiğinde gözdüklerine inanamayan çift, şikayette bulundu. Ancak a ailenin şikayeti yetersiz bulundu ve daha fazla delil istendi.

Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
4 parti ittifak kurduklarını açıkladı4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakıcı şiddet Meksika

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kasabın en sadık müşterisi, sokak köpeği

Kasabın en sadık müşterisi, sokak köpeği

Gaziosmanpaşa'da can pazarı kamerada! Ailesine yük olduğunu düşünerek intihara kalkıştı

Gaziosmanpaşa'da can pazarı kamerada! Ailesine yük olduğunu düşünerek intihara kalkıştı

Vahşi aslan kız çocuğuna böyle saldırdı

Vahşi aslan kız çocuğuna böyle saldırdı

Bina içine giren dev yılan vinç yardımıyla çıkarıldı

Bina içine giren dev yılan vinç yardımıyla çıkarıldı

1981: İstanbul Boğazı alarm veriyor

1981: İstanbul Boğazı alarm veriyor

Direk otobüsün üzerine düştü

Direk otobüsün üzerine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.