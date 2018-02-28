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Bakıcı dehşeti saniye saniye kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2018 15:29 | Son Güncelleme

Hindistan'da yaşanan olayda, bakıcı tarafından sopayla darp edilen minik çocuğun görüntüleri ortaya çıktı.

Hindistan'ın Pencap'taki Kapurthala'daki yaşayan aile çocuğunun evde bakımı için Parveen ismindeki bir bakıcıyı işe aldılar. Bir süre sonra aile, çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark etti ve eve gizli kamera yerleştirmeye karar verdiler. Ebeveynler telefon bağlı olarak yerleştirdikleri gizli kamerayı işyerine gittiklerinde izlediğinde gördüklerine inanamadı. Acımasız bakıcının, 18 aylık minik çocuğa sert biçimde sopayla vurduğu gördüler. Baba Sukhdev Singh bu görüntüler sonucunda dadı hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte o görüntüler...

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Bakıcı bebek parveen

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