Bakıcı dehşeti saniye saniye kamerada

Hindistan'ın Pencap'taki Kapurthala'daki yaşayan aile çocuğunun evde bakımı için Parveen ismindeki bir bakıcıyı işe aldılar. Bir süre sonra aile, çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark etti ve eve gizli kamera yerleştirmeye karar verdiler. Ebeveynler telefon bağlı olarak yerleştirdikleri gizli kamerayı işyerine gittiklerinde izlediğinde gördüklerine inanamadı. Acımasız bakıcının, 18 aylık minik çocuğa sert biçimde sopayla vurduğu gördüler. Baba Sukhdev Singh bu görüntüler sonucunda dadı hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte o görüntüler...