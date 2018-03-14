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Bakışlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

Çin'de kaydedilen görüntüde, muhabirin hükümet yetkililerine soru yönelttiği sırada bir başka muhabir kadının bakışları sosyal medyayı salladı.

Çin'de bir muhabirin mikrofonu eline alıp hükümet yetkililerine bir soru yönelttiği sırada kaydedilen görüntülerde, bir başka muhabir kadın gözlerini sağa sola deviriyor. Meslektaşının sorduğu sorudan pek hoşnut olmasa gerek. Liang Xiangyi isimli muhabirin verdiği tepki sosyal medyada viral oldu.

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Liang Xiangyi muhabir çin fenomen sosyal medya

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