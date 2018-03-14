Bakışlarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Çin'de bir muhabirin mikrofonu eline alıp hükümet yetkililerine bir soru yönelttiği sırada kaydedilen görüntülerde, bir başka muhabir kadın gözlerini sağa sola deviriyor. Meslektaşının sorduğu sorudan pek hoşnut olmasa gerek. Liang Xiangyi isimli muhabirin verdiği tepki sosyal medyada viral oldu.