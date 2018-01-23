Balığın içinden çıkanlar şoke etti!

Kosta Rika'da bir balıkçı, yakaladığı balığın içindekilerini gösterdiği görüntü şoke etti. Balıkçı, mahi mahi olarak bilinen ve Kosta Rika bölgesinde bulunan lambuka balığını yakalıyor, ancak balıkta bir tuhaflık olduğunu fark ediyor.

Hasta bir balık olduğundan şüphelenen balıkçı bunun sebebini öğrenmek için balığın içini açtı ve gördükleri karşısında adeta şok yaşadı. Balığın içinden kavanoz ve pet şişe kapakları, bardak parçaları, sigara izmaritleri ve çeşitli plastik parçaları çıkarıyor.

O anları kameraya kaydeden balıkçının bu görüntüsü, deniz canlılarının hayatının nasıl etkilendiğini gösterir nitelikte.