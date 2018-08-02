HABER

Balığın içinden hareket ederek çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

ABD'de bulunan bir lokantada yemek yiyen kişiler hayatlarının şokunu yaşadı. New Jersey'de bulunan lokantada balık siparişi veren kadın, yemeğin yarısına geldiğinde balığın içinde bir solucanın hareket ettiğini gördü. Çift yemeği bırakırken lokanta balık servisini durdurdu.

ABD, New Jersey’deki bir lokantada yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Asbury Park’taki bulunan mekanda bir çift teyzelerinin 80’inci doğum günü için yemeğe oturdu. Jim Guinee ve kız arkadaşının sipariş verdiği balık masaya geldiğinde çift afiyetle balığı yedi. Fakat yemek sırasında soluklanan Guinee’nin kız arkadaşı Jennifer Morzano, yemeğinde bir hareket fark etti.

Dikkatlice bakan kadın balığın gövdesinden dışarı doğru bir kurdun çıktığını gördü. Solucanı videoya çeken Guinee, “Yemeğin içinden canlı kurt çıktı. Tabaktaki yemek canlandı” ifadesini kullandı. Lokantayı şikayet eden aile videoyu da sosyal medyada paylaştı.

İşletme sahibi ise yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirterek balık siparişlerini durduklarını açıkladı. Uzmanlar anisakid isimli bir parazitin tüketilmesi durumunda ciddi rahatsızlıklara sebep olabileceğini duyurdu.

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
Sokak köpeklerine yürüteç yaptılarSokak köpeklerine yürüteç yaptılar
Berber yaptığı şakayla küçük çocuğun aklını başından aldıBerber yaptığı şakayla küçük çocuğun aklını başından aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD New Jersey balık lokanta solucan

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak köpeklerine yürüteç yaptılar

Sokak köpeklerine yürüteç yaptılar

Berber yaptığı şakayla küçük çocuğun aklını başından aldı

Berber yaptığı şakayla küçük çocuğun aklını başından aldı

Ünlü rapçiler havalimanın birbirine girdi!

Ünlü rapçiler havalimanın birbirine girdi!

Fırtına ve hortum evlerin çatısını uçurdu

Fırtına ve hortum evlerin çatısını uçurdu

Evde şarj edilen elektrikli kaykay patladı

Evde şarj edilen elektrikli kaykay patladı

Aldatan karısı ve karısının sevgilisini yakalayınca çılgına dönen adam onları çubukla dövdü

Aldatan karısı ve karısının sevgilisini yakalayınca çılgına dönen adam onları çubukla dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.